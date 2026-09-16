Инвестиции в будущее: как «Единая Россия» превращает детский отдых в старт для нового поколения

В Анапе — главном детском курорте страны — презентовали Народную программу партии «Единая Россия». Главная задача стратегического документа, сформированного на основе миллионов предложений граждан и задающего вектор политики до 2031 года, — сделать современные возможности для воспитания доступными каждой семье, от мегаполисов до малых станиц. Важно, что главная программа страны создана не политтехнологами из столицы, а самими гражданами, которые лучше всех знают жизнь своей малой родины от крупных городов до небольших станиц.

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Кандидат в депутаты Госдумы от “Единой России” Наталья Костенко презентовала документ как комплексную систему социальной поддержки, где инфраструктура работает на развитие личности ребенка.

Масштабное финансирование льготных категорий

Народная программа «Единой России» предлагает мощную финансовую поддержку тем, кому это нужнее всего. Партия предлагает выделить три миллиарда рублей дополнительно на летний отдых детей участников специальной военной операции, ребят из многодетных семей и тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Это позволит уже в ближайший год отправить к морю еще 40 000 школьников.

Гибкая социальная инфраструктура

Программа решает бытовые проблемы работающих родителей. Вводит гибкий график работы детских садов под нужды мам и пап со сменным расписанием, что снимает напряженность в семьях. Кроме того, партия берет курс на то, чтобы политика вершилась не в высоких кабинетах, а в родном дворе каждого жителя. Именно жители формулировали задачи, что нужно газифицировать поселки, отремонтировать дороги и построить новые школы.

Патриотическое воспитание и ценностная работа

Детский отдых становится полноценным инструментом формирования гражданина. Усиливается работа по сохранению исторической памяти через проекты «Движение Первых», тематические смены Русского географического общества и движение «Орлята России». Досуг подростков напрямую связан с летней занятостью через систему наставничества и профориентации, помогая выбрать будущую профессию.

Интеграция со здравоохранением и образованием

Курс на здоровьесбережение подкреплён реальными деньгами: ремонт объектов детского здравоохранения в 2026 году удвоился. Программа продолжит системную работу по оздоровлению нации, свяжет инфраструктуру лагерей с образовательными стандартами и обеспечит безопасность пребывания детей на государственном уровне.

«Детский отдых сегодня — это не просто оздоровление, а важнейший элемент национальной безопасности и сбережения народа. Мы уходим от разовых акций к долгосрочной системе. Три миллиарда рублей — это гарантия того, что дети героев СВО и больших семей не останутся летом без внимания государства. А гибкий график работы детсадов и развитие лагерей дадут родителям уверенность: они смогут работать и быть уверенными, что их ребенок находится в современных, безопасных условиях, где его научат любить свою страну и помогут выбрать будущую профессию»,— подчеркнула кандидат в депутаты от партии «Единая Россия» Наталья Костенко.

18, 19 и 20 сентября голосуйте за понятный план действий! Поддержите «Единую Россию», чтобы инициативы жителей края, как и всей страны становились программами федерального масштаба.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Медиасервис», юридический адрес: 350018 Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 7, офис 211/17, ИНН 2312333802. Заказчик: Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Тираж: 1 экз. Дата изготовления: 07.09.2026 г. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»