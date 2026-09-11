Проект Северного обхода Новороссийска предварительно оценили в 70 млрд рублей

Строительство Северного обхода Новороссийска предварительной стоимостью 70 млрд руб. предполагается начать в 2029 году. Об этом на расширенной пресс-конференции с представителями СМИ сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам мэра, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил подготовить документы и создать рабочую группу с участием профильных краевых ведомств и администрации города. Цель инициативы — разработка технико-экономических показателей проекта.

Господин Кравченко отметил, что Северный обход должен решить транспортные проблемы Новороссийска, в том числе за счет вывода грузового транспорта из городской сети. По его словам, до введения ограничений на движение грузовиков в город ежедневно въезжало около 9,5 тыс. грузовых автомобилей, еще порядка 1,4 тыс. перемещались внутри города между терминалами и портовыми объектами.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска передали проект Северного обхода Минтрансу РФ для включения в план дорожной деятельности на 2025–2027 годы. На участке также планировалось строительство новой дорожной развязки для распределения транзитного, внутреннего и межгородского транспорта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также сообщал, что федеральные ведомства рассматривают проект. По его мнению, создание такой развязки должно решить проблему заторов на подъездах к Новороссийску.

При этом ранее оценка стоимости проекта была выше. Инвестиции в первые два этапа Северного обхода оценивались примерно в 109 млрд руб. Протяженность дороги должна в четыре раза превысить существующую объездную трассу Новороссийска от Цемдолины до улицы Портовой, длина которой составляет около 13 км.

Наталья Решетняк, Анна Гречко