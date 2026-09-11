Глава Новороссийска: запас топлива на ж/д станциях рассчитан на 12 дней

В Новороссийске запас топлива на железнодорожных станциях рассчитан примерно на 12 дней, однако жители продолжают сталкиваться с очередями на АЗС. Об этом стало известно на расширенной пресс-конференции главы города Андрея Кравченко с региональными и федеральными СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мэр Новороссийска пояснил, что физически топливо в Краснодарском крае есть в наличии, однако возникают сложности с его доставкой со станций на автозаправки. Господин Кравченко также напомнил, что после критики губернатора региона Вениамина Кондратьева в адрес ситуации с топливом один из операторов предложил использовать свою инфраструктуру для увеличения поставок.

«То есть физически топливо есть, его надо просто привезти со станции, доставить на АЗС, вылить в емкость и дальше продолжить обеспечивать всех жителей топливом»,— подчеркнул господин Кравченко.

При этом глава Новороссийска допустил, что часть возникающих проблем может быть связана с искусственно созданными сложностями, подчеркнув, что это лишь его предположение. По его словам, в ближайшее время на федеральном уровне ожидается разбор ситуации и принятие решений, которые должны изменить систему поставок топлива.

Ранее заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков в интервью «Новороссийскому рабочему» заявил, что очереди на АЗС в городе в том числе формируются из-за ажиотажного спроса. Он также сообщил, что в ближайшие дни ожидается увеличение поставок в город и призвал жителей не заправляться впрок.

Основными поставщиками топлива в Новороссийск господин Гавриков называл «Лукойл» и «Роснефть». Региональные руководители компаний подтвердили планы по увеличению поставок бензина. При этом «Роснефть» может обеспечивать более стабильную логистику благодаря расположению базы рядом с Новороссийском, тогда как «Лукойл» доставляет топливо из центральной части России.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев