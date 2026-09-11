Турпоток в Новороссийск за восемь месяцев вырос на 1%

Туристический поток в Новороссийск за восемь месяцев 2026 года вырос на 1% и составил более 956 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года город посетили около 946 тыс. туристов, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко на расширенной пресс-конференции с представителями региональных и федеральных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novoros-visit.ru Фото: novoros-visit.ru

«Сегодня у нас прирост составил 1%. По результатам восьми месяцев у нас количество туристов составило чуть больше 956 тыс. туристов. На прошлый год, на эту же дату, было 946 тыс. туристов»,— заявил глава города.

Ранее власти Новороссийска прогнозировали по итогам сезона рост турпотока на 3–5%. По словам мэра, текущая динамика сохраняется несмотря на непростую обстановку.

Господин Кравченко также отметил развитие различных направлений туризма, включая винный, патриотический и пляжный. По его мнению, город последовательно развивает туристическую инфраструктуру и реализует соглашения, заключенные на Петербургском международном экономическом форуме.

По итогам премии «Курортный Олимп» за прошлый год Новороссийск занял второе место в Краснодарском крае по количеству наград и побед, уступив Сочи.

Ранее сообщалось, что за три летних месяца Новороссийск посетили около 570 тыс. туристов. Как отмечал Андрей Кравченко, одним из шагов по развитию отрасли стала легализация гостевых домов.

Наталья Решетняк, Нурий Бзасежев