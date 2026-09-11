В этом году число избирателей в Сочи выросло до 400 тысяч

В Сочи к выборам в Государственную думу подготовили 244 избирательных участка. Всего в городе насчитывается около 400 тыс. избирателей. Все участки прошли проверку в рамках межведомственной комиссии с участием служб безопасности. Об этом на прямой линии с жителями сообщил заместитель главы Сочи Александр Митников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По его словам, участковые избирательные комиссии начали работу 29 августа. Сейчас они информируют жителей о порядке голосования и доступных способах участия в выборах.

«На данный момент они уже готовы к проведению избирательной кампании. Для нас действительно очень важна в эту кампанию прежде всего безопасность всех избирателей»,— сказал Александр Митников.

В администрации отмечают, что с учетом текущей ситуации предусмотрено несколько вариантов голосования. Жители смогут проголосовать на избирательном участке, на дому либо воспользоваться возможностью досрочного голосования. Выбор способа зависит в том числе от состояния здоровья и места проживания избирателя.

Отдельно предусмотрена возможность голосования для людей, которые находятся в Сочи временно. Избиратели, приехавшие в город на отдых, могут через МФЦ прикрепиться к выбранному избирательному участку и проголосовать там с 18 по 20 сентября.

Готовность участков проверила межведомственная комиссия администрации города с участием представителей различных служб, в том числе силового блока. Кроме того, с членами избирательных комиссий проводились тренировки по обеспечению безопасности.

Мария Удовик