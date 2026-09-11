МегаФон включил сеть пятого поколения в российских городах. Официальный старт дал генеральный директор компании Хачатур Помбухчан. Это начало масштабной программы развития технологии 5G, в рамках которой оператор поэтапно планирует обеспечить сетью нового стандарта ряд городов-миллионников и индустриальных центров страны. Новое поколение связи уже доступно клиентам в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и других городах. Основой для масштабного развертывания технологии стала действующая LTE-инфраструктура МегаФона.

Российский производитель зубных паст Splat потребовал от косметической компании Mixit 11,5 млн руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак Smilex. Зубные щетки под этим брендом Splat продает с 2012 года. Mixit начала выпускать средства для ухода за полостью рта лишь полгода назад. Среди них есть гель для отбеливания зубов Smilix Glow. На эту марку компания подала и заявку в Роспатент, но она пока не одобрена. Splat считает, что конкурент знал о ее товарном знаке и выбрал похожее название не случайно, пишет Shopper’s.

Altera готовится к проведению IPO в 2026 году, пишет Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, производитель микросхем, связанный с Intel, может привлечь более $2 млрд.