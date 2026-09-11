Энергетики в выходные проведут работы на трубопроводе на улице Монастырской

Пермские тепловые сети проведут ремонт на улице Монастырской в Ленинском районе Перми. Энергетики устранят дефект на трубопроводе, расположенном под проезжей частью. Повреждение обнаружено в ходе подготовки коммуникаций к отопительному сезону 2026/27 и будет оперативно отремонтировано.

На время работ с 22:00 11 сентября до 07:00 14 сентября будет закрыт проезд по ул. Монастырской на участке от Комсомольского проспекта до улицы Газеты «Звезда». Водителям рекомендуется учитывать это при выборе маршрута.

Энергетики приложат все усилия, чтобы максимально оперативно завершить работы и открыть движение на участке.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

ПАО «Т плюс»