В Ульяновской области «Лесников» обвинили в сокрытии доходов

Прокуратура Ульяновской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело директора ООО «ОЗЛ Лесники» Владимира Куманяева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, до трех лет лишения свободы), сообщило ведомство в пятницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщает облпрокуратура, органами предварительного расследования было установлено, что 67-летний гендиректор ООО «ОЗЛ Лесники» Владимир Куманяев, зная о принятии УФНС России по Ульяновской области комплекса мер, направленных на принудительное взыскание задолженности по налогам и страховым взносам, «умышленно искусственно создал видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах» руководимой им компании.

В прокуратуре отмечают, что в результате этих незаконных действий в период с января 2025 года по июнь 2026 года бюджетная система РФ лишилась налоговых и страховых поступлений на сумму более 7,4 млн руб.

ООО «Общество защиты леса “Лесники”» зарегистрировано в 2011 году в селе Дмитриевка Радищевского района Ульяновской области. Учредители — трое физических лиц, один из которых — сам Владимир Куманяев. Среди основных видов деятельности — выращивание зерновых и посадочного материала лесных растений. Финансовый риск для партнеров отмечается сервисом Kartoteka.ru как умеренный. По итогам 2025 года компания показала выручку 14,9 млн руб. и чистую прибыль 50 тыс. руб., годом ранее — выручку 21,0 млн руб. при чистой прибыли 30 тыс. руб. В то же время, судя по данным картотеки арбитражного суда, с 2016 года управление ФНС уже шесть раз подавало заявления о банкротстве «ОЗЛ Лесники». Пять раз в признании компании банкротом было отказано. Последнее дело по заявлению УФНС с суммой исковых требований 9,3 молн руб. продолжает рассматривать Ульяновский арбитражный суд.

Андрей Васильев, Ульяновск