В Лазаревском проработают создание единой пешеходной зоны вдоль моря

В Лазаревском районе Сочи планируют проработать создание единой пешеходной зоны вдоль моря. Вопрос будут решать в рамках мастер-плана района, при этом конкретные сроки реализации всего променада пока не определили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Жители Лазаревского неоднократно обращались с просьбами улучшить доступность пляжей с учетом сложного рельефа и расположения железной дороги. На прямой линии они также спросили о создании безопасной пешеходной зоны вдоль моря и благоустройстве территории между пляжами.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что вопрос общей пешеходной зоны относится не только к администрации Лазаревского района, а должен решаться на уровне города. По его словам, развитие территории необходимо рассматривать в рамках комплексного развития территории и мастер-плана Лазаревского района.

При этом в городе планируют использовать единую концепцию променада. Господин Прошунин отметил, что для ее реализации есть соответствующая методика и нормативный акт. Одним из возможных ограничений он назвал земли РЖД, поскольку железная дорога проходит вдоль побережья и имеет собственные земельные отводы.

«Если, как говорится, бояться и ничего не делать, то мы никогда и не реализуем эти вещи»,— сказал Андрей Прошунин.

Отдельно на прямой линии обсудили благоустройство пешеходной зоны в районе сквера «Бирюза». Глава Лазаревского района Максим Ермолаев сообщил, что ее реализацию планируют завершить 1 ноября 2026 года. Основные работы уже выполнены, сейчас на территории высаживают зеленые насаждения и завершают оставшиеся работы.

Мария Удовик