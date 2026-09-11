В Сочи пенсионерка передала курьерам мошенников 8,6 млн рублей

Пенсионерка из Сочи стала жертвой мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и Центробанка. 75-летняя жительница Лазаревского района трижды передала курьерам злоумышленников деньги. Общая сумма ущерба составила 8,6 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Под предлогом «декларирования» средств пострадавшая сняла свои сбережения и передавала их неизвестным курьерам в центре Сочи. После получения денег мошенники перестали выходить с ней на связь. Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка вместе с сыном обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают личности и местонахождение причастных к преступлению.

Мария Удовик