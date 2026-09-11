В Сочи в 2026 году обновят освещение почти на 80 улицах

В Сочи в 2026 году планируют провести работы по развитию уличного освещения почти по 80 адресам. В городе впервые запустили отдельное направление, предусматривающее строительство и реконструкцию новых сетей, а не только модернизацию уже существующей инфраструктуры. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Вопрос об уличном освещении задал корреспондент «РИА Новости» Виталий Георгиевич. Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что проблема особенно заметна за пределами центральной части города, где часть существующих светильников не работает, а на отдельных территориях освещение отсутствует.

Для муниципального предприятия «Сочи Свет» утвердили две программы развития. Первая предусматривает модернизацию существующих сетей и позволяет постепенно увеличивать количество световых точек на уже освещенных улицах. Вторая, запущенная в прошлом году, предполагает строительство новых сетей и реконструкцию существующих.

На трехлетний период составили графики с конкретными адресами. При их формировании учитывали предложения территориальных общественных самоуправлений, обращения жителей, данные с приемов граждан и обращения в администрацию и профильный департамент. Программа опубликована и доведена до ТОС, поэтому жители могут ознакомиться со сроками работ по конкретным адресам.

В 2026 году в план включили чуть менее 80 адресов. По итогам года город намерен оценить выполнение запланированных работ и определить дальнейшие объемы развития сети.

Параллельно в Сочи разрабатывают новую концепцию городского освещения. Она должна определить не только техническое развитие сети, но и цветосветовое оформление города. Для этого специалисты готовят техническое задание и рассчитывают стоимость работ.

Первым этапом новой концепции планируют охватить наиболее востребованные городские территории. В частности, рассматривается освещение трассы от аэропорта Сочи до Морского вокзала, а также участков с наиболее высокой пешеходной нагрузкой в центральной части города, включая улицу Новогинскую.

По словам Андрея Прошунина, задача заключается в том, чтобы освещение обеспечивало не только безопасность жителей и туристов, но и формировало единый облик Сочи как города-курорта. При этом глава города поручил сначала определить необходимый объем работ и концепцию развития, а затем решать вопросы финансирования.

По данным властей, в 2025 году Сочи посетили около 8 млн туристов, а в 2026 году к настоящему моменту в городе побывали около 5,5 млн гостей. В администрации считают развитие освещения одним из элементов обеспечения безопасности и комфортного пребывания жителей и туристов.

Мария Удовик