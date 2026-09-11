УЗПМ начал поставки «Бионорда» в регионы к новому зимнему сезону

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ) начал поставки противогололедных материалов «Бионорд» к зимнему сезону 2026/2027 года. Продукция направляется дорожным и коммунальным службам, которые заблаговременно формируют запасы для бесперебойного содержания улично-дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 3

Поставки охватывают десятки субъектов страны – от центральных областей до Сибири и Дальнего Востока. В числе первых к формированию запасов традиционно приступили дальневосточные и северные территории, включая Хабаровск, Владивосток, Благовещенск и Магадан, где сложная логистика и климатические условия требуют раннего завоза. Наряду со стандартными составами для проезжей части муниципалитеты заказывают специализированный «Бионорд Тротуары». Наличие в его составе мраморной фракции обеспечивает механическое сцепление сразу после распределения по поверхности.

Заблаговременный завоз противогололедных средств позволяет коммунальным службам наладить технику и перейти на зимний график работы до наступления устойчивых заморозков. Для территорий с резкими перепадами температур наличие готового запаса гарантирует оперативную обработку затяжных спусков и мостовых переходов уже при первых снегопадах.

Многокомпонентные материалы «Бионорд» производятся по технологии «Единая гранула», соответствуют требованиям ГОСТ Р 58427-2020 и имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы. Материалы сохраняют высокую плавящую способность в диапазоне до –30°C. При этом расход гранул примерно в семь раз ниже по сравнению с песчано-соляными смесями. За счет полного растворения гранулы не засоряют ливневую канализацию и не создают запыленности воздуха весной.

Сегодня продукция УЗПМ применяется дорожными службами более чем в 50 регионах России, а также используется для обслуживания федеральных трасс и объектов со строгими экологическими требованиями.

ООО «УЗПМ»