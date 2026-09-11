В Новороссийске обновили въездную стелу со стороны Геленджика

В Новороссийске завершаются работы по обновлению въездной стелы со стороны Геленджика. Работы приурочили ко Дню города, сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk Фото: t.me / kravchenko_glava_nvrsk

На самой стеле и прилегающей территории заменили световой короб с гербом города, нанесли декоративную штукатурку и обновили лавки.

При содействии АО «Черномортранснефть» к стеле проложили постоянную линию электроснабжения вместо солнечных батарей. Теперь подсветка будет работать независимо от погодных условий.

Ранее сообщалось, что АО «Черномортранснефть» увеличило пропускную способность нефтетранспортной системы в порт Новороссийска с 37 млн до 52 млн тонн в год. За реализацию проекта компания удостоена почетной грамоты председателя правительства РФ. Инвестиции направлены на увеличение объемов поставок нефти на экспорт через Новороссийск, а также на НПЗ юга России.

Анна Гречко