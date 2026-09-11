В Лазаревском районе Сочи реализуют 17 инвестпроектов

В Лазаревском районе Сочи на разных стадиях реализации находятся 17 инвестиционных проектов, 15 из них связаны с санаторно-курортной сферой. При развитии новых объектов инвесторам предстоит участвовать в создании инженерной инфраструктуры — в том числе систем водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Вопрос о перспективах развития туристического кластера в Лазаревском районе задал заместитель директора спортивно-гостиничного комплекса «Лао Арена» Ордаваст Демирчян. Он поинтересовался, будут ли крупные новые санатории и пансионаты привлекать местных жителей к работе и не приведет ли строительство крупных объектов к дополнительной нагрузке на существующие сети.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что развитие территории должно начинаться с подготовки дорожной и инженерной инфраструктуры. По его словам, Лазаревский район протяженностью около 100–105 км имеет значительный потенциал для развития, при этом его территории требуют отдельного планирования. Сейчас город разрабатывает мастер-план района.

Всего в Сочи на разных стадиях находятся 62 инвестиционных проекта. Девять из них имеют статус масштабных инвестиционных проектов, еще девять реализуются в рамках комплексного развития территорий. Общий объем заявленных инвестиций составляет почти 705 млрд руб., проекты предусматривают создание около 24 тыс. рабочих мест. Значительная часть проектов сосредоточена именно в туристической сфере Лазаревского района.

В поселке Аше планируется строительство новых туристических и гостиничных объектов. При этом инвесторам необходимо будет участвовать в создании инженерной инфраструктуры территории, включая очистные сооружения и водозабор. Сейчас эта территория не включена в государственные программы, поэтому город рассчитывает на взаимодействие бизнеса и властей.

В районе Якорной Щели и Головинки планируется туристический комплекс более чем на 2,5 тыс. мест размещения. Для него в перспективе до 2030 года предусмотрено строительство новых очистных сооружений. Чтобы не останавливать реализацию проекта до появления постоянной инфраструктуры, город обсуждает с инвесторами установку модульных очистных сооружений. В дальнейшем их планируют заменить капитальными объектами.

Еще два проекта находятся в Уч-Дере. Один предполагает реконструкцию и модернизацию санатория «Белые ночи», второй — строительство нового объекта на территории бывшего лечебно-промышленного комплекса. Новый объект рассчитан более чем на 1,2 тыс. мест. Сейчас город согласовывает инженерную инфраструктуру этих проектов с учетом потребностей не только новых объектов, но и жителей района.

Председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов отметил, что развитие Лазаревского района рассматривается в рамках общей стратегии города. Генеральный план предусматривает зонирование территорий и определяет приоритеты их использования, в том числе под санаторно-курортные и туристические объекты.

Отдельно город обсуждает с инвесторами вопрос занятости. Власти рассчитывают, что новые объекты будут создавать рабочие места прежде всего для жителей Лазаревского района. Для контроля за реализацией проектов городские службы и профильные комитеты Городского собрания проводят встречи с инвесторами и обсуждают сроки и инфраструктурные вопросы.

Мария Удовик