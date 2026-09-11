Вертолет Ми-8 задействовали при тушении пожара в заповеднике «Утриш»

Площадь природного пожара на территории заповедника «Утриш» в Анапе выросла до 8 га. К тушению привлекли вертолет Ми-8, который уже выполнил более 10 сбросов воды, работа авиации продолжается, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / sbmaslova Фото: t.me / sbmaslova

На месте работают более 40 пожарных и около 15 единиц техники. Спасатели принимают меры, чтобы не допустить распространения огня на жилой сектор.

Тушение осложняют труднодоступный горный рельеф, сухая и ветреная погода.

Ранее площадь пожара оценивалась в 4,5 га, при этом активное горение сохранялось на 1,5 га. Основные силы ночью направляли на защиту поселка Малый Утриш — распространение огня в его сторону удалось остановить. После этого пожар начал двигаться в противоположном направлении.

Новое возгорание в районе Малого Утриша зафиксировали 10 сентября. Очаг находился в 700–800 м выше по склону от места пожара, ликвидированного утром того же дня. Изначально площадь горения составляла 1,5 га, к тушению привлекли 15 человек и мотоциклы.

Пожар в этом районе стал уже не первым за последние недели. В конце августа возгорание на территории заповедника распространилось примерно на 70 га. Огонь удалось локализовать, а 28 августа пожар полностью ликвидировали.

Анна Гречко