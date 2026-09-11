В Сочи рассказали о работе мобильных огневых групп по защите города

В Сочи для защиты города от воздушных угроз работают мобильные огневые группы. В Краснодарском крае также сформировано подразделение БАРС «Кубань», которое после подготовки будет выполнять задачи на территории региона. Об этом сообщили на прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Тема прозвучала в вопросе участника специальной военной операции Артема Михайлева, находящегося в Сочи на реабилитации после двух тяжелых ранений. Он спросил, действуют ли в городе мобильные огневые группы и как организована подготовка людей, которые могут быть задействованы в защите города.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что часть информации о системе безопасности не может раскрываться публично. По его словам, решение о создании мобильных групп принято на уровне Краснодарского края. Их задача связана в том числе с защитой объектов критической инфраструктуры, которых в городе значительное количество.

«Для этого люди должны быть подготовлены, проинструктированы и понимать порядок действий»,— отметил Андрей Прошунин.

Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов подтвердил, что мобильные огневые группы Министерства обороны уже участвуют в защите воздушного пространства. Кроме того, по его словам, в регионе действует БАРС «Кубань». После прохождения подготовки его участники будут выполнять задачи в пределах Краснодарского края.

В рамках прямой линии также сообщили о мерах социальной поддержки участников БАРС «Кубань». По словам Виктора Филонова, предусмотрены выплаты в размере 10 тыс. руб. в месяц от Министерства обороны и 50 тыс. руб. от губернатора Краснодарского края. Также сохраняется средняя заработная плата по предыдущему месту работы. Отдельно рассматривается вопрос о предоставлении участникам подразделения статуса ветерана специальной военной операции.

Андрей Прошунин подчеркнул, что подробности организации системы безопасности города власти раскрывать не будут. При этом защита Сочи от воздушных угроз, по его словам, остается одним из приоритетных направлений работы.

Мария Удовик