В Ессентуках реконструируют санаторий «Украина»: запуск запланировали на 2028 год

Мэр Ессентуков Владимир Крутников сообщил в своих социальных сетях о встрече с представителями строительной компании, ведущей реконструкцию санатория «Украина». Поэтапный запуск объекта намечен на 2028 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Крутников Фото: Владимир Крутников

По данным градоначальника, после завершения работ здравница сможет ежегодно принимать порядка 15 тысяч отдыхающих.

Инвестор делает акцент на обеспечении доступности современных технологий оздоровления для широкого круга посетителей. Как отметил Владимир Крутников, подобные проекты укрепляют репутацию Ессентуков как курорта, куда люди стремятся возвращаться ради качественного сервиса и заботы о здоровье.

Мария Хоперская