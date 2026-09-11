В Сочи для вернувшихся участников СВО предусмотрели 2 тысячи рабочих мест

В Сочи участникам специальной военной операции после возвращения в город помогут адаптироваться к мирной жизни, в том числе с трудоустройством, социальной поддержкой и реабилитацией. Для них в городе предусмотрена квота примерно на 2 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стало видеообращение жителя Сочи Алексея Матушкова, который сейчас находится в зоне СВО. Военнослужащий сообщил, что его контракт заканчивается в этом году, и спросил, как в городе организована помощь участникам СВО после возвращения и где они смогут применить полученный во время службы опыт.

Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов отметил, что с начала специальной военной операции в городе работают координационные советы и ответственные депутаты, которые следят за ситуацией в семьях участников СВО. В нынешнем созыве также создан комитет по военным вопросам и взаимодействию с ветеранами боевых действий, участниками СВО и их семьями. Его возглавляет участник боевых действий Эдуард Абухурыч.

По словам заместителя главы Сочи Александра Митникова, город продолжает работу координационного совета и межведомственной комиссии, которые занимаются вопросами социального обеспечения и сопровождения участников СВО и их семей. Одним из направлений остается помощь тем, кто возвращается домой и должен адаптироваться к новым условиям жизни.

В городе также расширяют дополнительные меры социальной поддержки. В частности, на одной из последних сессий городского собрания приняли решение о дополнительной помощи в части адаптации и условий проживания участников СВО с инвалидностью, вернувшихся домой.

Отдельное направление — трудоустройство. Как отметил Александр Митников, постановлением администрации города предусмотрено квотирование рабочих мест. Для трудоустройства участников СВО определено порядка 2 тыс. рабочих мест. Город также намерен взаимодействовать с работодателями, которые готовы создавать для вернувшихся подходящие условия работы.

Кроме того, участникам СВО доступна медицинская реабилитация. По словам замглавы, действует принцип «одного касания», при котором вернувшийся военнослужащий может обратиться в медицинское учреждение и получить необходимый комплекс услуг для восстановления здоровья. Органы социальной защиты и Социальный фонд также предоставляют возможность получить путевки на санаторно-курортную реабилитацию.

Мария Удовик