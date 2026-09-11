В Сочи определят будущее двух знаковых участков после опроса жителей

В Сочи не планируют застройку территории бывшего кинотеатра «Спутник» и Кооперативного сквера напротив Морского вокзала. Сейчас город собирает мнения жителей о том, как использовать эти территории, после чего предложения планируют обсудить с общественниками и депутатами. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Вопрос главе города задал председатель Сочинского отделения Союза журналистов России Игорь Сизов. Он поинтересовался, какие проекты администрация планирует реализовать на двух участках, которые ранее находились в частном владении и были возвращены в городскую собственность.

Глава Сочи Андрей Прошунин назвал обе территории знаковыми для города. По его словам, власти намерены сохранить их от застройки. В отношении Кооперативного сквера, по словам главы города, этот вопрос ранее дошел до Верховного суда.

«Никакой застройки там не будет»,— заявил Андрей Прошунин.

Он отметил, что возможности для строительства на этих территориях будут ограничены в том числе градостроительными документами — генеральным планом и правилами землепользования и застройки.

При этом конкретное назначение участков власти пока не определили. По территории бывшего кинотеатра «Спутник» уже запустили процедуру сбора предложений. Высказать свое мнение могут жители города, гости и другие заинтересованные участники.

После завершения опроса предложения планируют обсудить с депутатским корпусом и представителями общественной палаты. По словам Андрея Прошунина, после этого город определится с дальнейшим использованием обеих территорий.

«Сегодня я не готов [сказать], есть разные вариации, есть разные предложения. Давайте не будем сейчас это обсуждать»,— сказал глава Сочи.

Мария Удовик