Капитал Банка «Кубань Кредит» вырос до 24,4 млрд рублей

Ключевой показатель — капитал банка «Кубань Кредит» — за минувший год прирос на 800 млн рублей и на 1 сентября 2026 года составил 24,4 млрд рублей. Об этом в интервью накануне 33-летия кредитной организации рассказал председатель Правления банка Александр Калинич.

Фото: Илья Будный

Руководитель также отметил, что до конца года Банк «Кубань Кредит» планирует достигнуть отметки в 25 млрд рублей по объему капитала. «Помимо этого, для банка крайне важна оптимальная структура активов и пассивов, и в этом году мы добились существенного роста эффективности, в том числе за счёт снижения дорогой ресурсной базы. Так, благодаря оптимизации наша маржа увеличилась с 4% в сентябре 2025 года до 6% в этом году. И это очень хороший показатель»,— прокомментировал Александр Калинич.

По словам председателя Правления «Кубань Кредит», этот год запомнится кропотливой и плодотворной работой с клиентами, участием банка в масштабных отраслевых мероприятиях, успешным прохождением инспекционной проверки ЦБ РФ и оценочными действиями рейтинговых агентств.

Полный текст интервью читайте на сайте Банка «Кубань Кредит».

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