В Сочи лестницу к новой школе на Северной Бытхе построят до конца октября
В Сочи до конца октября построят лестничный сход от жилого комплекса «Кислород» к новой школе на Северной Бытхе. Работы уже начались, сейчас подрядчик готовит каркас и устанавливает сваи. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
Вопрос строительства лестницы подняла жительница микрорайона Ирина Греховодова. По ее словам, отсутствие безопасного прохода создает угрозу для детей, которые будут ходить в новую школу. Сейчас школьникам приходится преодолевать почти 1 км по узкому тротуару вдоль дороги, не оборудованной отбойником.
Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что вопрос строительства лестницы уже решен. По его словам, город ранее получал обращения жителей по этой проблеме и проработал возможность реализации объекта.
Заместитель главы Сочи Евгений Чеботарев уточнил, что лестница изначально не входила в проектные решения самой школы. При этом необходимость ее строительства предусмотрена проектом планировки территории по улице Ясногорской. Администрация изыскала средства на реализацию проекта и привлекла к его строительству бизнес.
«Лестница до конца октября будет построена»,— сообщил Евгений Чеботарев.
По его словам, договор на реализацию проекта уже заключен, а бизнес принимает участие в его строительстве. Сейчас ведется подготовительный этап работ, в том числе изготовление металлических конструкций и устройство свай.
Андрей Прошунин отметил, что при проектировании социальных объектов необходимо заранее учитывать не только строительство самого здания, но и подъездные пути, инженерную инфраструктуру и безопасность маршрутов для жителей.
Глава города подчеркнул, что строительство лестницы позволит обеспечить безопасный проход к школе как для детей, так и для взрослых жителей микрорайона. Окончательный срок реализации проекта — конец октября 2026 года.