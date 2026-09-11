В Сочи 80% территории охвачено системой оповещения об угрозах

В Сочи около 80% территории охвачено системой оповещения об угрозах, при этом в городе продолжают выявлять проблемы с доступностью укрытий и слышимостью сирен. В следующем году в Сочи планируют установить еще 127 устройств для оповещения жителей. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стала жалоба жительницы Сочи на работу системы оповещения. По ее словам, в районе Маяка сирену во время атаки БПЛА слышно хорошо, однако в ее многоквартирном доме на улице Красноармейской, 12 сигнал не слышен. Жительница также указала на нехватку информации о порядке действий при угрозе и доступе в укрытия. По ее словам, ключи от подвала дома находятся у управляющей компании, а жильцы не всегда знают, как попасть туда в случае необходимости.

Заместитель главы Сочи Игорь Коростылев сообщил, что в городе расположено 220 помещений гражданской обороны, которые могут использоваться для укрытия жителей. Кроме того, администрация постоянно проводит мониторинг и инвентаризацию подвалов многоквартирных домов.

По его словам, специалисты обследовали более 500 помещений, из которых около 280 признаны пригодными для укрытия. При этом часть управляющих компаний, как отметил замглавы, не обеспечила необходимую подготовку помещений. В городе выявляют захламленные подвалы и случаи, когда жители не могут получить к ним доступ. В отношении ответственных организаций совместно с прокуратурой проводятся проверки, уже составлены административные протоколы.

Отдельно на прямой линии обсудили систему звукового оповещения. В региональном сегменте в Сочи установлены 118 сирен и речевых устройств, в муниципальном — еще 427. В настоящее время система охватывает около 80% территории города.

Как отметил Игорь Коростылев, слышимость сирен зависит в том числе от горного рельефа и плотности застройки. В некоторых районах сигнал может быть слышен хуже. Для расширения системы оповещения в следующем году планируется установить дополнительно 127 устройств.

Помимо сирен, жителей информируют о происходящем с помощью СМС-сообщений и через мессенджеры. В администрации также заявили о постоянной работе с управляющими компаниями, территориальными органами самоуправления и главами районов по вопросам информирования жителей и подготовки укрытий.

Глава Сочи Андрей Прошунин призвал жителей соблюдать алгоритмы действий при угрозе и не снимать происходящее на телефоны во время атак. Он отметил, что система безопасности города продолжает усиливаться, а часть принимаемых мер не может публично обсуждаться.

Отдельно на прямой линии затронули безопасность на пляжах в связи с появлением новых угроз, в том числе безэкипажных катеров. В администрации сообщили, что для пляжных территорий определены алгоритмы взаимодействия с частными охранными предприятиями и арендаторами.

Мария Удовик