Прошунин: в Сочи среднее ожидание на АЗС не превышает 15–20 минут

Ситуация с топливом в Сочи стабилизировалась, ожидание на заправочных станциях сейчас составляет около 15–20 минут. В городе работают 44 из 52 АЗС, остальные станции находятся на реконструкции или имеют другие причины временной остановки работы. Об этом сообщил глава Сочи Андрей Прошунин во время прямой линии с жителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам Андрея Прошунина, в настоящее время дефицита топлива в городе нет. Администрация продолжает контролировать ситуацию с поставками и работой автозаправочных станций.

«Если подъехать заправиться любым видом топлива, ожидание не составляет больше 15–20 минут»,— сказал Андрей Прошунин.

Он отметил, что Сочи получает топливо из других регионов и не производит его самостоятельно. В период возникновения перебоев нефтеперерабатывающие предприятия в определенный момент снизили объемы поставок в Краснодарский край, что привело к образованию очередей на АЗС. После обращения за поддержкой к федеральному центру ситуацию удалось стабилизировать.

В период повышенного спроса город в первую очередь обеспечивал топливом общественный транспорт, экстренные службы и организации жилищно-коммунального хозяйства. Это было необходимо для сохранения работы городских систем и обеспечения жизнедеятельности Сочи.

Во время перебоев на отдельных заправках также организовали регулирование очередей. К работе привлекали волонтеров и сотрудников городских служб. Они общались с водителями и в жаркую погоду раздавали ожидающим воду.

Всего в Сочи насчитывается 52 автозаправочные станции. Основными операторами являются «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром», также работают частные АЗС. На данный момент функционируют 44 станции.

В администрации уточнили, что часть неработающих АЗС находится на плановой реконструкции. По отдельным частным станциям также возникают локальные вопросы, однако в мэрии не считают их критичными.

Андрей Прошунин заявил, что сейчас ситуация с топливом в Сочи остается стабильной, при этом город продолжит держать поставки и работу автозаправочных станций на контроле.

Мария Удовик