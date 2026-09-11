Сочи готов более чем на 80% к отопительному сезону

Готовность Сочи к отопительному сезону превышает 80%. В городе подготовят 153 котельные и более 470 км тепловых сетей. Администрация рассчитывает получить паспорт готовности Ростехнадзора и при необходимости начать подачу тепла досрочно. Об этом сообщили во время прямой линии с жителями Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как рассказал заместитель главы города Петр Северов, подготовка к отопительному сезону проводится ежегодно в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных организаций. По его словам, в течение последних четырех лет город системно увеличивает объем мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения.

«Каждый год мы получаем паспорт готовности Ростехнадзора. Это очень важный документ, потому что именно он говорит о качестве подготовки к отопительному сезону»,— отметил Петр Северов.

Всего в Сочи к отопительному периоду готовят 153 котельные различных форм собственности, в том числе объекты федеральных и муниципальных учреждений, а также организаций здравоохранения. Кроме того, подготовке подлежат более 470 км тепловых сетей без учета внутридомовых сетей многоквартирных домов. Их промывают и опрессовывают.

По данным администрации, текущая готовность объектов превышает 80%. Работы выполняются в соответствии с графиком, утвержденным министерством ЖКХ Краснодарского края.

Отдельно в городе заранее подготовили план ликвидации возможных аварий. Его утвердили еще в феврале, до окончания предыдущего отопительного сезона. В администрации также сообщили о работах на котельных в микрорайонах Бытха, Раздольная, Светлана и на 16-й котельной.

Сочи продолжает перевод объектов на природный газ. Совместно с «Газпромом» после завершения строительства газопроводов в этом году планируют перевести котельную №37 в Лазаревском районе со сжиженного на природный газ. По словам представителей администрации, эту работу город ведет на протяжении последних четырех-пяти лет.

Отдельное направление подготовки — многоквартирные дома. С 15 сентября начнется проверка готовности управляющих организаций и других ответственных лиц. Проверять будут не только внутридомовые сети, но и состояние вентиляционных каналов. При выявлении нарушений администрации будут выдавать предписания на их устранение.

В администрации также заявили о готовности к досрочному началу отопительного сезона. Обычно отопление в Сочи начинают подавать в период с 1 по 15 ноября в зависимости от погодных условий. При снижении среднесуточной температуры до 8 градусов в течение пяти дней город готов начать подачу теплоносителя раньше установленного срока.

В первую очередь это касается социальных объектов и районов с более прохладным климатом. При поступлении заявок отопление также могут начать раньше в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения.

Мария Удовик