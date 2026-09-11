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В Ставрополе завершено строительство детского сада на улице Южный Обход

В Ставрополе завершено строительство дошкольного учреждения на улице Южный Обход, рассчитанного на 300 воспитанников. Об этом сообщили в администрации города.

Строительство детского сада осуществлено в рамках профильной региональной программы за счет средств федерального и краевого бюджетов.

Сейчас на объекте ведется дооснащение помещений, формируется пакет документов для получения разрешения на ввод учреждения в эксплуатацию,

Мария Хоперская

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