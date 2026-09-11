Андрей Прошунин: 1 ноября откроют школу на Бытхе в Сочи

Глава Сочи Андрей Прошунин в ходе прямой линии рассказал о сроках открытия трех школ, которые не начали работу 1 сентября. По его словам, объекты на Сухумском шоссе и улице Лизы Чайкиной уже построены и прошли лицензирование. Школу на Бытхе планируют открыть 1 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Андрей Прошунин отметил, что строительство социальных объектов в Сочи за последние годы увеличилось на 33%. По его словам, власти города работают над решением проблемы дефицита школьных мест. Ранее для перехода на обучение детей в одну смену требовалось создать около 29 тыс. дополнительных мест.

«В этом году, 1 сентября, у нас пошло в школу 77 тыс. детей, может быть, чуть больше. У нас порядка 6 тыс. первоклассников пошли в первые классы, открыли двери нашей новой школы»,— сказал Андрей Прошунин.

В качестве примера глава города привел новую школу на 1,1 тыс. мест на улице Калараша—Малышева в Лазаревском районе, которая начала работу в новом учебном году.

На прямой линии жители также задали вопрос о трех школах, которые не открылись 1 сентября,— на Сухумском шоссе, Бытхе и улице Лизы Чайкиной.

По словам Андрея Прошунина, все три объекта построены и прошли лицензирование. Для школы на Сухумском шоссе необходимо завершить работы по подъездной дороге. Она должна соответствовать нормативным требованиям для обеспечения безопасного подвоза детей.

Школа на улице Лизы Чайкиной также прошла лицензирование. Сейчас город проводит закупку оборудования. После его поставки объект сможет начать работу.

Наиболее сложным остается вопрос открытия школы на Бытхе. Объект рассчитан на 1,1 тыс. мест. Андрей Прошунин отметил, что строительство этой школы вышло за установленные сроки.

«Что касается сроков, конечно, к сожалению, здесь мы подвели. Но вместе с тем хочу сказать, что на 1 сентября мы не ставили задачу ее запустить. Были моменты там ради того, чтобы действительно ее закончить в том исполнении, которое мы для себя сделали, и ставили задачу: на 1 ноября текущего года мы эту школу запустим»,— сообщил глава Сочи.

Также Андрей Прошунин рассказал о выполнении поручений по итогам предыдущей прямой линии. Из 40 поставленных тогда задач 36 выполнены, четыре находятся в работе.

Среди реализованных проектов — обновление общественного транспорта. С августа 2025 года в Сочи поступило 89 автобусов большой и средней вместимости. Еще 37 новых автобусов планируют выпустить на городские маршруты в ближайшее время.

На прямой линии также обсудили развитие системы платных парковок. Для жителей Сочи действует авансовое парковочное разрешение, стоимость которого почти в десять раз ниже абонемента на общих основаниях. Кроме того, сократилось количество улиц с платной парковкой и увеличилось время бесплатной стоянки.

От платы за парковку освобождены участники СВО и члены семей погибших военнослужащих. Многодетные семьи могут бесплатно оставлять автомобили на парковках в течение трех часов ежедневно.

Еще одним направлением стала молодежная инфраструктура. На улице Ульянова в Адлере готовится к открытию молодежный центр. В нем предусмотрены коворкинг, лекторий, компьютерный класс и тренажерный зал. Открытие запланировано на конец года, занятия будут бесплатными.

Кроме того, в Лазаревском районе открылись два молодежных клуба. По словам Андрея Прошунина, город планирует развивать такие центры во всех районах и селах Сочи.

Мария Удовик