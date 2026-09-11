Председатель горсобрания Сочи рассказал о работе депутатов с обращениями

Председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов в ходе прямой линии главы города Андрея Прошунина рассказал о работе депутатского корпуса с обращениями жителей. Он отметил, что прямая линия проходит в непростой для города ситуации на фоне недавних террористических атак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Сегодня наша прямая линия проходит в непростой для нашего города ситуации. Последнее событие, связанное с террористическими атаками на город Сочи, безусловно, вызывает определенную тревогу, обеспокоенность наших жителей»,— сказал Виктор Филонов.

Он отметил, что в сложившихся условиях особенно важно слышать и поддерживать жителей. От имени депутатского корпуса председатель горсобрания выразил благодарность военнослужащим, силовым структурам, специальным и экстренным службам за обеспечение безопасности города.

По словам Виктора Филонова, депутаты постоянно взаимодействуют с жителями и председателями территориальных общественных самоуправлений. С начала года депутаты приняли на личных приемах около 1 тыс. жителей Сочи и рассмотрели более 3 тыс. обращений.

Также депутаты сформировали наказы жителей на текущий год. Из них 323 уже выполнены, еще 103 находятся в стадии исполнения.

Виктор Филонов подчеркнул, что прямая линия дает возможность без посредников услышать вопросы, которые волнуют жителей города.

«Наша совместная работа на сегодняшний день действительно очень необходима, и прямая линия — как раз возможность для того, чтобы мы на сегодняшний день услышали еще раз без посредников те вопросы, которые волнуют»,— сказал он.

Мария Удовик