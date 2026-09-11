В Новороссийске состоялась рабочая встреча с потенциальным инвестором по вопросу реконструкции стадиона «Центральный». Об этом в соцсетях сообщила заместитель главы города Эльвира Кальченко, отметив, что стороны совместно ищут лучшие решения для трансформации объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.fcchernomorets.ru Фото: www.fcchernomorets.ru

Тема реконструкции стадиона стала особенно острой в 2025 году, когда футбольный клуб «Черноморец» претендовал на выход в Премьер-лигу, однако не смог этого сделать из-за отсутствия необходимой спортивной инфраструктуры. Летом того же года болельщики на встрече с руководством клуба также задавали вопросы о трансформации площадки.

Исполнительный директор ФК Павел Корнеев пояснил, что для участия в Премьер-лиге стадион должен соответствовать первой категории. Доведение арены до второй категории уже было выполнено совместными усилиями: муниципальная спортивная школа «Черноморец» за бюджетные средства заменила футбольное поле, табло, систему оповещения и ограждение, а футбольный клуб за счет частных средств оборудовал VIP-трибуну с мягкими и дикторскими местами.

Для получения первой категории стадиону дополнительно потребуются фан-айди входные группы в виде крытых павильонов с возможностью полноценного досмотра и идентификации лиц, медиасопровождение, а также скай-боксы — особые VIP-трибуны. По словам Павла Корнеева, готового проекта реконструкции на тот момент не существовало, поэтому назвать необходимую сумму было невозможно.

Эльвира Кальченко считает, что откладывать реконструкцию не стоит: «Инвестиции — это шанс дать стадиону второе дыхание и создать пространство, которым будет гордиться весь Новороссийск».

Сейчас «Черноморец» представлен молодежной командой, которая в следующем сезоне планирует выступать во втором дивизионе. Стадион в нынешнем состоянии для этого подходит.

Согласно данным ФК «Черноморец», стадион «Центральный» в Новороссийске — это главная спортивная арена города, расположенная в его историческом центре. Площадка имеет лицензированную Вторую категорию РФС, что позволяет ей принимать официальные всероссийские футбольные матчи. Вместимость стадиона — 12,5 тыс. зрителей.

Анна Гречко