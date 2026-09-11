Глава Сочи выступил с приветственным словом на прямой линии

Глава Сочи Андрей Прошунин выступил с приветственным словом в начале прямой линии с жителями курорта. Он отметил, что такой формат общения проводится во второй раз и должен стать доброй традицией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Это не только расширение аудитории. Такой формат дает возможность ответить на все вопросы, которые очень волнуют наших жителей»,— сказал Андрей Прошунин.

По его словам, в ходе прямой линии планируется обсудить различные сферы жизни города, в том числе градостроительную политику, дорожную инфраструктуру, общественный транспорт и работу аэропорта. Глава Сочи призвал коллег отвечать на вопросы жителей честно и открыто.

Ранее сообщалось, что по всем каналам связи поступило около 300 обращений. Они касаются безопасности, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры и подготовки к выборам депутатов Государственной Думы.

Трансляция проходит в прямом эфире телеканала «Сочи 24», городских порталов «Сочи 24» и Sochi.ru, а также в канале «Сочи официальный» национальной цифровой платформы «Макс».

Продолжает работу колл-центр, который принимает обращения по номеру +7 (862) 444-02-14. Задать вопрос также можно через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в категории «Прямая линия», портал «Умный Сочи», сервис «Макс» МЦУ Сочи, а также официальные страницы МЦУ в социальных сетях «ВКонтакте» и Telegram.

Мария Удовик