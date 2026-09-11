В Новороссийске открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО
В Новороссийске открыли мемориальную доску участнику специальной военной операции Александру Тюменеву. Ее установили на доме, где он жил, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко
Александр Тюменев служил в артиллерии. За проявленные в боях мужество и отвагу он был награжден медалью «За воинскую доблесть» II степени, медалью Суворова и орденом Мужества — посмертно.
В церемонии открытия доски приняли участие родные военнослужащего и почетные гости. По погибшему военнослужащему провел литию протоиерей храма Новомучеников и Исповедников Церкви Русской Сергий Видяев.
По данным администрации Новороссийска, в городе установлено 28 мемориальных досок в память об участниках СВО. В городе проживают более 4 тыс. семей участников спецоперации.