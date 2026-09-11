Жителя Анапы будут судить за избиение подростка

В Анапе завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в хулиганстве в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, вечером 4 июля мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился на спортивной площадке в хуторе Красном. Там у него произошел конфликт с подростком из-за малозначительного повода, в ходе которого обвиняемый причинил несовершеннолетнему телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью. После произошедшего мужчина скрылся с места происшествия. Подростку оказали медицинскую помощь.

В ходе расследования обвиняемый признал вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Анна Гречко