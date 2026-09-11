В Ставрополе завершили ремонт исторического дома на проспекте Карла Маркса

На проспекте Карла Маркса в Ставрополе после вмешательства прокуратуры завершили ремонт многоквартирного дома, имеющего статус ОКН. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Объект возведен в 1799 году. В 2024 году здание включили в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Ставропольского края. При этом своевременная организация необходимых работ на объекте не была обеспечена.

В результате взаимодействия прокуратуры Октябрьского района Ставрополя и краевого фонда капитального ремонта удалось заключить договор на восстановление кровли здания и замену всех его инженерных систем. Однако подрядчик не уложился в установленные сроки.

После вмешательства надзорного ведомства и регионального оператора, а также в результате мер прокурорского реагирования ремонтные работы были завершены.

Мария Хоперская