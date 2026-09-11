Приговор по делу о гибели троих рабочих на трассе М-4 «Дон» остался прежним

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор 54летнему водителю грузовика КАМАЗ из Калужской области, признанному виновным в ДТП на трассе М-4 «Дон», в результате которого пострадали пятеро дорожных рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Авария произошла в мае 2025 года в Каменском районе Ростовской области. Водитель потерял управление автомобилем, из-за чего съехал на обочину. Там он врезался в припаркованную «ГАЗель», затем сбил находившихся на проезжей части рабочих. Трое человек погибли на месте, двое получили телесные повреждения.

В судебном заседании подсудимый ссылался на потерю сознания, однако этот факт документально не подтвердился.

Первая инстанция квалифицировала деяние по ч. 5 ст. 264 УК РФ и назначила наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в колониипоселении с лишением права управления транспортным средством на 2 года 6 месяцев. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

Кассационный суд не нашел оснований для пересмотра приговора.

Мария Хоперская