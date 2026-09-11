В Сочи на 31 АЗС доступен бензин АИ-92

По состоянию на 10:00 11 сентября в Сочи работают 44 автозаправочные станции. По данным топливных операторов, бензин АИ-100 доступен на шести АЗС, АИ-95 — на 25, АИ-92 — на 31, дизельное топливо — на 37 станциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

На трех автозаправочных станциях сети «Роснефть» топливо в приоритетном порядке предоставляют общественному транспорту, автомобилям экстренных, коммунальных и медицинских служб, а также транспорту учреждений, обеспечивающих жизнедеятельность города. Кроме того, на этих АЗС заправляют автомобили по топливным картам и транспорт граждан с инвалидностью I и II групп.

Еще три автозаправочные станции сети «Лукойл» перевели на обслуживание экстренных служб.

Актуальную информацию о наличии топлива в Сочи можно получить по многоканальной горячей линии администрации города по номеру 8 (862) 296-59-90, а также через официальный чат-бот администрации. Данные о наличии отдельных видов топлива также размещают на информационных стелах на автозаправочных станциях.

Информация доступна на официальных сайтах и в мобильных приложениях компаний «Роснефть», «Лукойл» и «Газпромнефть». Наличие топлива также можно проверить через сервис «Яндекс Заправки».

Мария Удовик