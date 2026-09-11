В Новороссийске 13 сентября прозвучат холостые выстрелы

В Новороссийске 13 сентября во время военно-патриотического мероприятия прозвучат холостые выстрелы. Стрельба из холостых орудий станет частью театрализованных реконструкций исторического и современного боя, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Мероприятие начнется в 15:00 в парке имени В. И. Ленина и пройдет в честь Дня города. Организатором выступает «Союз патриотов» Новороссийска. Жителей города предупредили о предстоящих выстрелах и попросили сохранять спокойствие.

В программе — тематические выставки, мастер-классы и исторические реконструкции. Посетителям покажут обмундирование и технику разных эпох, исторические находки и модели современных боевых разработок. Одним из основных событий станет реконструкция боя времен Великой Отечественной войны, также запланированы показательные выступления военнослужащих.

Во время мероприятия пройдет награждение медалями Комитета семей воинов Отечества матерей и жен военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Ранее сообщалось, что в акватории морского порта Новороссийск 11 сентября пройдут учения дежурных сил Новороссийской военно-морской базы с практическими стрельбами. Огневая подготовка запланирована с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Военные отработают отражение нападения безэкипажных катеров и беспилотников с применением артиллерийских установок.

Анна Гречко