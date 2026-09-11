Жителя Самарской области поймали на ложном доносе о краже

Кинельский районный суд Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Кинельской межрайонной прокуратуры, в январе 2025 года мужчина заявил в полицию о краже строительных материалов из его гаража. Силовики не обнаружили признаков преступления и установили, что сведения о похищенном имуществе были вымышленными: указанных материалов в реальности не существовало.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Георгий Портнов