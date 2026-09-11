Для тушения пожара на «Утрише» планируют привлечь авиацию

Для ликвидации природного пожара на территории заповедника «Утриш» в районе Анапы планируют нарастить силы и средства, а также привлечь авиацию. Площадь возгорания составляет 4,5 га. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава Анапы Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Площадь активного горения на территории заповедника достигает 1,5 га. Прошедшей ночью все силы были направлены на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш. Сейчас огонь движется в противоположном направлении.

По словам Светланы Масловой, к ликвидации пожара привлекли 47 специалистов и 17 единиц техники. На месте работают представители МЧС, РСЧС, лесничества, казачества, развернуты рукава, действуют мотопомпы, на склон подвозят воду мотоциклисты.

Вечером 10 октября глава Анапы сообщила, что в заповеднике в районе Малого Утриша снова возник природный пожар. Изначально в тушении было задействовано 15 человек.

Алина Зорина