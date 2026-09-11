Пожар в заповеднике «Утриш» распространился на 4,5 га

Природный пожар на территории заповедника «Утриш» в Анапе распространился на площадь 4,5 га, активное горение сохраняется на 1,5 га. Ночью основные силы направили на предотвращение распространения огня в сторону поселка Малый Утриш — на этом направлении пожар удалось остановить, сейчас огонь движется в противоположную сторону, сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Маслова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В тушении участвуют 47 человек и 17 единиц техники. На месте работают представители МЧС, РСЧС, лесничества и казачества. Спасатели развернули рукавные линии, используют мотопомпы, воду к очагам на склоне подвозят мотоциклисты. Планируется наращивание группировки, а также привлечение авиации.

О новом возгорании стало известно 10 сентября. Очаг возник в 700–800 м выше по склону от места пожара, который удалось ликвидировать утром того же дня. На тот момент площадь горения составляла около 1,5 га, к тушению привлекли 15 человек и мотоциклы. Угрозы населенным пунктам не было. Работы продолжили ночью, а в случае отсутствия локализации планировали задействовать авиацию.

Предыдущий пожар в районе Малого Утриша произошел в конце августа. Возгорание на территории заповедника распространилось на десятки гектаров: площадь пожара оценивалась примерно в 70 га. Огонь удалось локализовать, а 28 августа пожар был полностью ликвидирован.

Анна Гречко