В Ставрополе капремонт дома оказался под угрозой срыва из-за погодных условий

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 17б на улице Чапаева в Ставрополе замедлился из-за неблагоприятных погодных условий и смены бригады строителей, что привело к сдвигу сроков выполнения работ. Об этом сообщил генеральный директор краевого фонда капитального ремонта Павел Корниенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: краевой фонд капремонта Фото: краевой фонд капремонта

В рамках капремонта ведутся работы по ремонту плоской наплавляемой крыши, фасада и внутридомовой системы электроснабжения. На момент проверки готовность крыши составляла 50%: выполнена стяжка, нанесена грунтовка и первый слой покрытия. При этом внутренняя водосточная система не была полностью заменена, а существующий водосток оказался частично забит — в результате во время дождя он не справился с объемом воды, что и спровоцировало затопление. Подрядчик оперативно устранил засор; полную замену водосточной системы планируется выполнить после завершения основных кровельных работ. Завершить ремонт крыши намерены до 1 октября. Ущерб собственникам помещений подрядчик возместит на основании актов залития.

Готовность фасада также оценивается в 50%; срок завершения этих работ — до 1 декабря. Система электроснабжения находится на финальной стадии: подрядчик устраняет мелкие недочёты и формирует пакет документов для приёмки.

Мария Хоперская