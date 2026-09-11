Власти Ростова рассматривают вариант установки диагональных пешеходных переходов

Власти Ростова-на-Дону рассматривают возможность установки диагональных пешеходных переходов на перекрестках с фазой полной остановки транспорта. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Разметку для диагональных переходов можно нанести на перекрестках со светофорами — при условии, что в цикле регулирования предусмотрена фаза полной остановки транспорта. В этот момент движение автомобилей перекрыто во всех направлениях, а пешеходы могут пересекать проезжую часть по диагонали. Сейчас в городе восемь перекрестков, где действует такая фаза, однако организация диагональных переходов на них не предусмотрена в планах работ на 2026–2027 годы. В указанный период будет проведена ревизия, по итогам которой определят, соответствуют ли городские перекрёстки требованиям для нанесения соответствующей разметки.

Приоритет при отборе площадок планируется отдавать пересечениям дорог с четырьмя или менее полосами движения.

Проект могут реализовать не раньше 2028 года.

Мария Хоперская