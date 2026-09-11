Кубань стала одним из лидеров по числу успешных попыток забеременеть с помощью ЭКО

Более 45 тыс. россиянок забеременели в результате процедур ЭКО, проведенных в государственных клиниках, в 2023–2025 годах. Число успешных процедур ежегодно растет, следует из данных Минздрава РФ, на которые обратил внимание «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В 2023 году после ЭКО беременность наступила у 15,1 тыс. женщин, в 2024 году — у 15,2 тыс., а в 2025 году — у 15,7 тыс. Наибольшее число таких случаев приходится на Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую область и Краснодарский край.

Динамика показателей в регионах существенно различается. В Санкт-Петербурге число женщин, у которых беременность наступила после ЭКО, с 2023 года увеличилось на 23%, в Томской области — на 46%, в Ростовской — на 48%. В Орловской области показатель вырос в четыре раза, в Кемеровской — втрое, в Башкирии — вдвое.

Одновременно в ряде регионов число успешных процедур снизилось. В Московской и Самарской областях показатель сократился на 28%, в Тверской — на 31%, в Мордовии — на 29%, в Коми — на 68%.

ЭКО в России проводится как за счет средств ОМС, так и на платной основе. Бесплатная процедура доступна гражданам РФ с диагнозом «бесплодие» в рамках программы государственных гарантий. Рост числа процедур в Минздраве связывают, в частности, с расширением этой программы.

На платной основе ЭКО доступно без медицинских показаний или при незавершенном обследовании, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства. Кроме того, за отдельную плату можно получить услуги, не входящие в программу ОМС, в том числе генетическое тестирование эмбрионов и индивидуальные протоколы стимуляции.

В августе 2026 года президент Владимир Путин подписал закон, предоставляющий вдовам ветеранов СВО право на бесплатное проведение ЭКО с использованием биоматериала умершего супруга. Норма вступит в силу 1 декабря и будет распространяться на случаи, когда процедура проводится в течение пяти лет после смерти супруга.