Житель Орска отправлен в колонию строгого режима за нападение на таксиста с ножом

Ленинский районный суд Орска вынес приговор 32-летнему местному жителю, который нанес ножевые ранения водителю такси. Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Государственное обвинение поддержала прокуратура района.

Как сообщили в региональной прокуратуре, инцидент произошел 20 июня 2026 года. Находясь в состоянии алкогольного опьянения в районе улицы Васнецова, подсудимый вступил в конфликт с приехавшим на вызов водителем такси и нанес ему несколько ударов ножом в шею и ключицу. Довести преступление до конца мужчина не смог — его действия пресекли очевидцы, а потерпевшему оказали медицинскую помощь.

Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год и штрафом 25 тыс. руб.

Яна Вежлева