Отели Геленджика на сентябрь забронированы почти на 70% номеров

Средняя загрузка номерного фонда в Геленджике на сентябрь 2026 года составляет 68,6%. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов в своем канале в мессенджере «Макс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам господина Богодистова, на октябрь уже забронировано 56,4% номеров. «В Геленджике продолжается бархатный сезон», — написал глава города.

В Геленджике работают 90 санаторно-курортных объектов, более 2,9 тыс. гостиниц, отелей и частных средств размещения, а также 16 детских лагерей.

Ранее стало известно, что летом Краснодарский край посетили почти 8,3 млн туристов. С начала года регион принял более 12,3 млн гостей. В летний сезон в крае работали около 11 тыс. отелей и санаториев, включая 87 объектов с системами «все включено» и «ультра все включено».

Анна Гречко