На Ставрополье отремонтировали участок трассы «Буденновск — Арзгир»

В Буденновском округе завершили ремонт двух участков региональной трассы «Буденновск — Арзгир» общей протяженностью около 4 км. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дорожники заменили изношенное покрытие, укрепили основание и обочины, а также привели в порядок элементы организации безопасного движения. Трасса «Буденновск — Арзгир» входит в опорную сеть страны, соединяет Буденновский и Арзгирский округа и обеспечивает связь Ставрополья с регионами Южного федерального округа, прежде всего с Калмыкией. Ежесуточно по ней проезжают до 6 тыс. автомобилей.

До конца года власти региона планируют привести в нормативное состояние около 100 км краевых и местных дорог.

Константин Соловьев