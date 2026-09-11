Россельхознадзор объявил администрации Новороссийска предостережение из-за амброзии

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора объявило администрации Новороссийска предостережение из-за несвоевременной борьбы с амброзией полыннолистной. Карантинный сорняк специалисты обнаружили на общественной территории в селе Мысхако.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

25 августа ведомство обследовало участок между домами №104 и 114 на улице Шоссейной. Специалисты обнаружили растения, похожие на амброзию, и направили образец на лабораторное исследование. 27 августа экспертиза подтвердила, что это амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.), включенная в единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

По закону проведение мероприятий по борьбе с карантинными сорняками на землях общего пользования в населенных пунктах относится к полномочиям органов местного самоуправления. Россельхознадзор указал, что необходимые мероприятия на обследованном участке проводились несвоевременно и ненадлежащим образом.

Ведомство предупредило администрацию о недопустимости нарушения обязательных требований в области карантина растений. Предостережение опубликовано в Едином реестре контрольных мероприятий Генпрокуратуры РФ. Информация о том, была ли амброзия впоследствии удалена с участка в Мысхако, отсутствует.

Ранее жители Новороссийска в соцсетях сообщали о зарослях амброзии в Южном районе. В частности, горожане жаловались на растительность на улице Мурата Ахеджака, 2, и проспекте Дзержинского, 226–232. В муниципальном центре управления сообщали, что участок на улице Мурата Ахеджака после покоса вновь зарос и администрация направила повторную заявку на проведение работ.

По данным Россельхознадзора, однократный покос амброзии в период активной вегетации может стимулировать образование новых побегов. Для небольших участков ведомство рекомендует удалять растения с корнем.

Анна Гречко