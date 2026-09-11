Утром 11 сентября в Новороссийске работают 28 АЗС

По состоянию на 09:00 11 сентября в Новороссийске отпускают топливо 28 АЗС. На всех работающих заправках по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей, лимит составляет от 30 до 60 л на один автомобиль, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

АИ-100 в городе временно отсутствует. АИ-95 доступен на 12 АЗС, АИ-92 — на четырех, дизельное топливо — на 27.

В частности, АИ-92, АИ-95 и дизель доступны на АЗС «Роснефти» в Верхнебаканском, «Лукойла» на Сухумском шоссе и Rusoil в Цемдолине. АИ-92 и дизель есть на АЗС «Газпрома» в Натухаевской, АИ-95 и дизель — на АЗС «Лукойла» в Раевской. Остальные работающие заправки преимущественно отпускают дизельное топливо.

На АЗС «Уфим-нефти» доступен АИ-95, дизель отпускают на всех заправках сети, кроме АЗС в селе Владимировка. На АЗС PNB в Кирилловке дизель доступен в общем порядке, АИ-92 и АИ-95 — по топливным картам PNB. Технический перерыв там установлен с 23:45 до 00:10.

На АЗС «Роснефти» в Цемдолине на улице Ленина рядом с развязкой и на АЗС «Лукойла» в Верхнебаканском топливо отпускают только спецтранспорту и по топливным картам. Жителей просят не посещать эти заправки. Еще шесть АЗС временно не отпускают топливо. АЗС «Газпрома» в Натухаевской работает до 22:00, Rusoil в Цемдолине — до 23:00.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

Наиболее заметные перебои на Кубани фиксировались на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко