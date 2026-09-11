На 27 АЗС Анапы доступно топливо, на большинстве заправок действуют ограничения

В Анапе по состоянию на 09:30 11 сентября работают 27 АЗС. На шести заправках по решению собственников топливо отпускают только по топливным картам и для спецтранспорта, еще на 11 действуют ограничения по объему отпуска в один автомобиль, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 20 АЗС, АИ-95 — на 18, дизельное топливо — на 25. АИ-100 временно отсутствует. На семи заправках АИ-92 и АИ-95 отпускают в объеме не более 30 л, на трех АИ-92, АИ-95 и дизель — не более 40 л. Еще на трех АЗС установлен лимит 50 л дизельного топлива, на пяти — 60 л.

Власти предупреждают, что данные актуальны на 09:30 и могут измениться в течение дня. Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы снизить очереди и сохранить доступность бензина для водителей.

Перебои с поставками топлива на юге России обострились в мае 2026 года, а к июлю ограничения распространились на ряд регионов. Среди причин власти называли сезонный рост спроса. В конце июля ситуация частично стабилизировалась, однако затем ограничения вновь начали вводить в отдельных регионах.

Наиболее заметные перебои на Кубани фиксировались на Черноморском побережье: ограничения на отпуск топлива вводили в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи. Часть АЗС временно прекращала продажу бензина частным автомобилистам.

Для стабилизации внутреннего рынка власти ограничивали экспорт топлива, смягчали отдельные требования к качеству нефтепродуктов и наращивали импорт. По данным Reuters, в августе продажи бензина на бирже снизились примерно на 20% по сравнению со второй половиной июля.

Анна Гречко