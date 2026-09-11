Утром 11 сентября в Краснодаре работают 85 АЗС

В Краснодаре утром 11 сентября работают 85 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 доступен на 46 АЗС, АИ-95 — на 42, АИ-100 — на шести. Дизельное топливо есть на 81 заправке, сообщили в муниципальном центре управления города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Топливо отпускают на станциях сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнер», «ОПТИ», Petrol и «Юпитер К». Заправки работают, в частности, на Уральской, Московской, Дзержинского, Ростовском шоссе, Российской, Красных Партизан, Западном обходе и других улицах города, а также на подъездах к Краснодару.

На части АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива — его наливают только непосредственно в баки автомобилей. Еще 21 заправка временно не отпускает топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В МЦУ уточнили, что информация о наличии топлива в течение дня может меняться.

Вячеслав Рыжков