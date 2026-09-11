Армейцы устали раньше финальной сирены

СКА потерпел первое поражение в чемпионате КХЛ по хоккею, проиграв в Москве «Спартаку» 1:3. Армейцы вели в счете до третьего периода 1:0, но потом у них закончились силы и они пропустили три шайбы. Последняя влетела уже в пустые ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артемий Плешков и стал главным героем матча со «Спартаком». Он отразил 36 бросков из 39

Фото: ХК СКА Артемий Плешков и стал главным героем матча со «Спартаком». Он отразил 36 бросков из 39

Фото: ХК СКА

Календарь все-таки сыграл злую шутку со СКА. Матч с «Ладой» состоялся в среду, матч со «Спартаком» — в четверг. Но сами руководители красно-синих согласились на просьбу тольяттинского клуба о переносе игры на другую дату, поэтому оправданий тут быть не может. Игроки СКА отправились в Москву в ночь со среды на четверг. Дуэль со «Спартаком» стартовала на арене «Мегаспорт» в 19:30. Игорь Ларионов, тренер петербуржцев, сделал перестановки в составе, чтобы снять нагрузку с игроков. Так, на площадку не вышел его сын — Игорь Ларионов. А место в воротах занял Артемий Плешков, поменявший Сергея Иванова, который играл против «Лады».

Плешков и стал главным героем матча со «Спартаком». Он отразил 36 бросков из 39. СКА нанес по воротам соперника 19 бросков за три периода. В принципе, эта разница лучше всего иллюстрирует силу команд в этом матче.

Хотя петербуржцы не сразу были поставлены в сложное положение. В нем оказался «Спартак», когда на 5-й минуте канадский форвард гостей Скотт Уилсон совершил проход по флангу и поразил ближнюю «девятку». И дальше СКА держался по мере сил. Игроки «Спартака» и не скрывали, что сделали ставку в этом матче на движение, зная, что соперник завершил матч 24 часа назад. Только у них никак не получалось пробить Плешкова.

Натиск «Спартака» все-таки привел к результату. Армейцы начали уставать и хватать удаления. Их набралось к концу второго периода пять. Едва начался третий, петербуржцы, казалось, отразили атаки хозяев, но, когда на площадку выскочил их пятый полевой игрок, бросок защитника «Спартака» Даниила Орлова позволил нападающему хозяев Александру Беляеву переправить шайбу в сетку. Через шесть минут шайба влетела в ворота СКА после броска защитника красно-белых Андрея Миронова, задев ногу нападающего Михаила Мальцева. Дальше уже армейцы сняли вратаря, пытались спасти матч вшестером, но форвард «Спартака» Егор Филин убежал от всех и закатил шайбу в пустые ворота.

После матча Игорь Ларионов сказал, что ссылки на усталость игроков не могут служить оправданием: в любом случае команда должна играть сильно и дисциплинированно. Подвели армейцев, дал понять тренер СКА, удаления. Ну и не обошлось без везения для «Спартака».

Теперь петербургский клуб отправится в Сочи играть с местной командой — встреча пройдет 12 сентября. 15-го СКА примет на своей арене «Шанхайских драконов», которые в этом сезоне снова базируются в Петербурге и проводят домашние матчи на «СКА Арене». На старте чемпионата «Дрэгонс», поменявшие летом почти весь состав, одержали две победы в овертаймах — над «Нефтехимиком» 5:4 и минским «Динамо» 4:3, а также уступили ярославскому «Локомотиву» 1:3. Все матчи клуб из Китая провел в гостях. Он занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. СКА идет на втором, набрав по шесть очков с «Локомотивом» — действующим обладателем Кубка Гагарина.

Кирилл Легков