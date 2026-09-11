В Краснодаре запустили первые коммерческие сети 5G

Крупнейшие российские операторы связи — МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и T2 — начали коммерческую эксплуатацию первых сетей 5G. На первом этапе технология стала доступна в 16 городах, где проживают около 10 млн человек, сообщили в Минцифры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Все четыре оператора запустили 5G в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Новосибирске и Казани сети работают у «Мегафона» и МТС, в Самаре — у «Вымпелкома» и «Мегафона». В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери технологию запустил «Мегафон», в Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске — T2, в Уфе — МТС, в Ярославле — «Вымпелком».

В ближайшее время 5G смогут использовать владельцы устройств на Android. Доступ к сетям пятого поколения на iPhone будет зависеть от решения Apple.

На первом этапе 5G будет работать на частотах, ранее выделенных операторам под LTE. По оценке Минцифры, это позволит увеличить пропускную способность мобильных сетей на 20–25% в ближайшие годы. Кроме того, операторы получили новые полосы частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц в равных объемах.

До конца 2026 года власти рассчитывают запустить 5G еще в 50 городах. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, развитие сетей пятого поколения особенно актуально для крупных городов на фоне роста мобильного интернет-трафика: за последние шесть лет его объем увеличился более чем втрое.

В министерстве отмечают, что 5G может использоваться не только для повышения скорости мобильного интернета, но и для цифровизации промышленности, управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, систем «умного города» и интернета вещей, а также создания частных технологических сетей на предприятиях.

Вячеслав Рыжков